Kaza, Aksaray-Ankara Karayolu 15. kilometresi Aksaray istikametine yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil Aksaray'a 15 kilometre kala önünde seyreden S.Ş. (23) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, Ankara istikametine dönüp refüj bariyerlerine çarpıp durabildi. Adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan Medine Şahin (20) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve araçta bulunan A.Ş. (20) olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Kazaya sebep olan ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ise kaçarak kayıplara karıştı. Polis ve jandarma ekipleri kaçan sürücünün tespit ve temini için çalışma başlatırken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.