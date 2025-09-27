Girne Bulvarı'nda dün B.Ö'nün kullandığı 33 AVG 307 plakalı kamyona arkadan çarpan 06 AAP 684 plakalı otomobilin sürücüsü infaz koruma memuru Berk Öztürk ve yanındaki iş arkadaşı bilgisayar işletmeni Beyaz Fidan Şahin'in tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesi nedeniyle Kürkçüler Cezaevi'nde tören yapıldı.

Öztürk ve Şahin'in naaşları, mesai arkadaşlarının omzunda tören alanına getirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım törendeki konuşmasında, hayatını kaybeden Öztürk ve Şahin ile yaralanan infaz koruma memuru Furkan Büyükyağbasan'ın, kurumdaki mesailerinin ardından evlerine giderken kaza yaptıklarını söyledi.

Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, 'Kalben inanıyorum ki hakkıyla yerine getirdikleri mesailerini tamamladıktan sonra genç yaşta kazayla aramızdan ayrılan iki kardeşimiz şehit olarak Hakk'a yürümüşlerdir.' dedi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından defin işlemleri için Öztürk'ün cenazesi Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'na, evli ve 1 çocuk annesi Şahin'in naaşı da Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, Öztürk ve Şahin'in yakınları ile Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel de katıldı.

Daha önce Hatay'da görev yapan Şahin'in, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Adana'da görevlendirildiği öğrenildi.

Kazada yaralanan Furkan Büyükyağbasan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü B.Ö'nün de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

