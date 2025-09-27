TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde ev sahibi olmayan vatandaşlara özel kontenjan ayrılacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekim ayı içerisinde 81 ilde hayata geçirilecek olan 250 bin sosyal konut için detayları duyuracağını ifade etmişti.

Kurum ayrıca, gençlere özel yüzde 20 kontenjan ve aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracaklarının müjdesini vermişti.

Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl, nereden yapılacak, başvurular başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuru takvimi belli oldu mu? İşte TOKİ başvurusu hakkında detaylar...

TOKİ Sosyal Konut Projesi

TOKİ Sosyal Konut Projesi, düşük ve orta gelir grubundaki vatandaşların uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında genellikle 2+1 ve 3+1 daire tipleri sunuluyor. Konutlar, deprem yönetmeliğine uygun, sağlam ve modern tekniklerle inşa ediliyor. Dikey mimariden yatay mimariye geçişle birlikte “Mahalle Konsepti”ni benimseyen TOKİ, toplumsal dayanışma ve sosyal ihtiyaçlara cevap verecek şekilde faaliyet göstermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve çocuk oyun parkları gibi yaşam kalitesini artıran alanları da proje kapsamına dahil ediyor.

Başvuru ve Kura Süreci

TOKİ sosyal konutlarına başvurular, Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve e-Devlet üzerinden kabul ediliyor. Başvurular tamamlandıktan sonra, hak sahipleri kura çekimi ile belirleniyor.

Başvuru Şartları:

T.C. vatandaşı olması,

• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

• Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 14.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 14.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 16.000 TL olarak uygulanmaktadır.)

• Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,

gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sahipleri,

• Kimlik Fotokopisi,

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

• Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,

İbraz edeceklerdir.

Kura Çekilişi

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

• Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

• Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.

• Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Sözleşme ve Devir İşlemleri

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde bankada Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecektir. Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Başvuru İçin Gözler Takvimde

TOKİ'nin konut başvuruları tarihi, ödeme planı ve şartları henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum’un yapacağı açıklamalarla birlikte tüm detaylar netleşecek. Projeyle ilgili gelişmeleri ve başvuru tarihlerini takip etmek için TOKİ’nin resmi internet sitesini toki.gov.tr ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.