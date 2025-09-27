Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Balıkesir’in ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son duyurusuna göre, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Cumartesi gününe dek devam edecek ve rüzgar hızının 80 km'ye kadar çıkması öngörülüyor. MGM, bu durumun olası olumsuz etkilerine karşı vatandaşları uyarıyor.

Bu kapsamda sarı kodla alarm verilen şehirler: İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmini verilerine göre, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde Kahramanmaraş’ta havalar gündüzleri sıcak, geceleri ise belirgin şekilde serin olacak.