Ankara'nın Keçiören ilçesinde trafikte yaşanan baltalı saldırı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Önünü kestikleri otomobile baltayla saldıran V.K. ve T.K. isimli şüpheliler, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırganların “tehdit” ve “mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edildiğini duyurdu. Baltayla saldıran V.K.’ya ayrıca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandığı ve psikoteknik değerlendirme için ehliyetinin geçici olarak alındığı belirtildi.

Yerlikaya, paylaşımında olay anına ait görüntüler ile şüphelilerin emniyete götürülme anlarını da paylaştı. Bakan ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunarak, trafik güvenliğini tehdit eden sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.