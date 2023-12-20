Hemen hemen her gün yaşanılan trafik kavgasında şiddet bir kez gözler önüne serildi..

Kırklareli'nde yaşanılan kavgada kan aktı.

Önceki gün Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ilçede bıçak yapım atölyesi bulunan İlkay Çetinkaya, otomobili seyir halindeyken ters yönden gelen ve müteahhitlik yapan Eşref Ayhan'ın otomobili ile karşılaşın yol verme tartışması yaşandı.

Çetinkaya'nın Ayhan'ı uyarması üzerine ikili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, tekme ve yumrukla kavga eden ikiliden Ayhan, aldığı yumruk darbeleriyle yere düştü.

Silahıyla rastgele ateş etti

Çevrede bulunanların araya girerek uzaklaştırdığı Çetinkaya, otomobilin yanına gitti. Yerden kalkan Ayhan ise otomobilinde bulunan tabancayı alarak Çetinkaya'nın üzerine gidince ikili arasında yine kavga çıktı.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden şahıs hayatını kaybetti

Yere düşen ikiliden Ayhan, elindeki tabancayı art arda ateşledi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Çetinkaya, kanlar içinde yere yığılırken, Ayhan, tabancasını aracına bırakıp, fırının önüne gidip oturdu.

Çevrede bulunanlar panik yaşarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tutuklandı

Polis tarafından gözaltına alınan Eşref Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.



Olayı anlattı

İfadesinde uzun yıllar müteahhitlik yaptığı için taşıma ruhsatlı tabancası bulunduğunu söyleyen Ayhan, olay günü otomobili ile fırına ekmek almaya gittiğini belirtti.

Fırına giderken, karşısında bir otomobilin durduğunu ve yol vermemesi üzerine araçtan inip, yanına gittiğini anlatan Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi korumak amacıyla hareket ettim, pişmanım"

Bana, 'babam yaşında adamsın, ağzını burnunu kırarım senin, burası ters yön' dedi. Ben de ne yapmak istiyorsun, neyi dövüyorsun dedim. Telefonla bir yerleri arayıp, birileriyle beni tahrik edici konuşmalar yaptı. Bende aracımdan telefonumu alıp geldim. Elimde telefon varken bana saldırdı. Yumruk ve tekme ile beni darbetti. Aldığım darbelerle ameliyat ile gözüme takılan mercek vardı. Özellikle sol gözüm hiç görmemeye başladı. Beni darbetmeye devam edince, bayılacak gibi oldum. Üzerimden kalktı, bende yine darbetmesin diye aracımın torpidosunda bulunan tabancamı aldım. Üzerime tekrar yürüyünce ayağına doğru ateş ettim. Bana saldırmaya ve vurmaya devam etti, üzerime çıktı, darbetmeye devam etti. Bu sırada silahım ateş aldı. Kendisini vurmak gibi bir amacım yoktu. Öldürme düşüncem olsaydı, göğsünden ve kafasından vurabilirdim. Kendisini vurmak amacıyla hareket etmedim. Yaşım gereği, fiziken kendisine karşı koymam, mücadele etmem mümkün değildi. Kendimi korumak amacıyla hareket ettim, pişmanım.



"Önüne gelene silah taşıma ruhsatı verilmesinin sonuçları bunlar"

Olayda hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası İlkay Çetinkaya, ilçede toprağa verildi. Çetinkaya'nın avukatı Bekir Fahrettin Kandaz, müvekkilinin çevresinde çok sevilen bir insan olduğunu belirterek, "Olay anı görüntü kayıtlarında görüldüğü üzere saldırgan arabasından inip, arabasından hiç çıkmayan müvekkilime karşı saldırıda bulunmuş. Uzun süren tahriklere bile karşılık vermemiş ve kendini savunan müvekkilime akabinde 5 el ateş etmiş, 4'ü isabet ederek vefat etmiştir. Akabinde hiç bir şey olmamış gibi olay yerindeki fırının önünde bir süre oturduktan sonra yürüyerek evine gitmiştir. Adliyedeki hal ve tavırları ise olaydan hiç pişmanlık duyar gibi değildi. Gülerek, sohbet ettiğini gördük. Saldırganın taşıma ruhsatlı silahı nasıl aldığı ise tam bir muammadır. Önüne gelene silah taşıma ruhsatı verilmesinin bize yansıyan sonuçları bunlar. En ağır cezayı alması ve adaletin yerini bulması için davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.