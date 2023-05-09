Kent merkezinde düğün fotoğrafçılarının kullandığı tarihi ve sembolik mekanların zarar görmesi, mesire alanlarının da depremzedeler için çadır kent ve lojistik merkez olarak kullanılması, yaklaşık 3 aydır seferlerin yapılamadığı tren garını fotoğrafçılar için cazip bir yer haline getirdi.

Tarihi binası, sahip olduğu yeşil alanları ve rayların yanında sergilenen eski trenle doğal bir ortam sunan garda, depremden sonra lokomotif seslerinin yerini deklanşör sesleri aldı.

Kahramanmaraş'ta 20 yıldır fotoğrafçılık yapan Yalçın Ördek, depremden dolayı hasar gören ve tren seferlerinin yapılamadığı garı doğal plato olarak kullandıklarını anlattı.

