Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. haftanın maç programı şöyle:
23 Eylül Salı:
17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)
24 Eylül Çarşamba:
14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)
20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor (Bodrum İlçe)
25 Eylül Perşembe:
17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır)