Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. haftanın maç programı şöyle:

23 Eylül Salı:

17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)

İcardi’den olay yaratan gönderme! Ali Koç’a Gönderme mi?
İcardi’den olay yaratan gönderme! Ali Koç’a Gönderme mi?
İçeriği Görüntüle

24 Eylül Çarşamba:

14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)

20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor (Bodrum İlçe)

25 Eylül Perşembe:

17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır)

Kaynak: AA