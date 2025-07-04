Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun heyecanı başlıyor! Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimiyle yeni sezonun maç takvimi ve derbi haftaları belli oldu. Şampiyonluk yarışının favorileri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşılaşacağı kritik derbi tarihleri futbolseverleri şimdiden heyecanlandırdı.

Yeni Sezon 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta Başlayacak

Süper Lig'in perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak. Kıyasıya rekabete sahne olacak sezonun fikstür çekimi, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Derbi Haftaları Takvimde Yerini Aldı

Futbolseverlerin büyük merakla beklediği derbi haftaları da belli oldu. İşte sezonun kritik derbi mücadeleleri:

✅ 5. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

✅ 8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

✅ 11. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

✅ 11. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

✅ 14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

✅ 16. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

Fikstür Çekiminde 'Şanssız' Numara Beşiktaş'ın Oldu

Fikstür çekiminde Beşiktaş, Avrupa maçlarının ardından 6 kez deplasmana gideceği 6 numaralı fikstürü çekti. Fenerbahçe 13 numarayı, Galatasaray ise 14 numaralı fikstürü aldı.

1. Lig Fikstür Çekimi de 7 Temmuz'da

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu fikstür çekimi ise 7 Temmuz'da yapılacak. Aynı şekilde yeni sezon, 8-9-10 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Futbolseverler, Süper Lig'de nefes kesen derbi haftalarını ve şampiyonluk mücadelesini sabırsızlıkla bekliyor.