İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarını “endişe verici” olarak niteleyen Trump, Tahran’ın mevcut kapasitesini artırmaya devam etmesi durumunda “kesinlikle” yeniden askeri müdahalede bulunacaklarını söyledi.

Bölgesel Endişeler Artıyor Uzmanlar, ABD’den gelen bu sert tonun sadece İran’ı değil, tüm Ortadoğu’yu etkileyecek yeni bir gerginlik dalgasının habercisi olabileceği görüşünde. Özellikle Körfez ülkeleri ve İsrail’in, Washington’un politikalarına tam destek verdiği, Avrupa'nın ise diplomatik çözüm çağrılarını sürdürdüğü bildiriliyor.