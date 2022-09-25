Mehmetçiklerimiz, hainlere darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.
Güvenlik güçlerimiz, yurdun her koşesinde operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Son operasyon ise Irak'ın kuzeyinde yapıldı.
Güvenlik güçleri, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere geçit vermedi.
"2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in ortak çalışması sonucu Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."