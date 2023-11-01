Türkiye Gençlik Vakfı Eğitim Çalışmaları Kapsamında Ülke Genelinde Birçok Başarılı Çalışmaya İmza Atıyor.

Bunun Yanı sıra Öğrencilerin Velilerini de Unutmayan Tügva Onlar İçin Çeşitli Kurslar Düzenliyor.

Tügva Kahramanmaraş İl Temsilciliği Sim Sırmadan Dikiş Nakış Kurslarına Kur’an-I Kerimden Okçuluk Kurslarına Varıncaya Kadar Birçok Kursa Ev Sahipliği Yapıyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Tügva Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Tüm Kursların Ücretsiz Olduğunu Söyleyerek Yararlanmak İsteyenleri Kurslara Davet Etti.