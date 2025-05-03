Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin’in katılımıyla gerçekleşen oturumda, “Türkiye'nin yenidünya düzenindeki yeri ve Türkiye yüzyılı” konusu ele alındı.

Milletvekili şahin, Türkiye’nin yenidünya düzenindeki yerini detaylı bir şekilde anlatarak bölgede artık sözü dinlenen bir ülke konumunda olduğuna dikkat çekti.

Katılımcılara, Türkiye yüzyılı konusunda bilgiler veren Milletvekili şahin, orta doğuda gerçekleşen olaylara da dikkat çekerek bölgenin yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tügva İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu yaptığı açıklamada bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve gençlerin bilinçlenmesi adına önemli bir katkı sunduğunu belirtti.

Ak parti Kahramanmaraş milletvekili Prof. Dr. Mehmet şahin ise gençlerle her fırsatta bir araya gelmeye çalıştıklarını söyleyerek tecrübelerini onlarla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.