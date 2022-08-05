Birbirinden güzel faaliyetler ve en önemlisi Kur’an-ı kerim, siyer ve hadis dersleri ile 11 farklı binada yaklaşık 1000 öğrenci ile TÜGVA yaz okulu devam ediyor.

Milli ve manevi değerlerine bağlı gençler yetiştirmek adına 2 sene önce Ayasofya Camii’nde başlayan cuma namazı buluşmaları için 400 TÜGVA Kahramanmaraş yaz okulu öğrencisi bu hafta cuma namazını eda etmek adına Abdülhamit Han Camii’nde bir araya geldi.

TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu öğrencilerin manevi duygularını geliştirmek adına böyle bir programı gerçekleştirdiklerini söyledi.