Mart ayında, bir önceki aya kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 43’lük artış yaşandı. Detaylara bakıldığında, motosiklet sayısında yüzde 58,2, kamyonette yüzde 50,7, otomobilde yüzde 38,1, kamyonda yüzde 19,6 ve traktörde yüzde 8,7 oranında artış görülürken, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlarda azalma kaydedildi.

İl genelindeki araç türlerinde en fazla artış otomobil kategorisinde oldu. Şubat ayında 182 bin 693 olan otomobil sayısı, mart ayında 1032 adet artarak 183 bin 325’e yükseldi.

Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı araç sayısı, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artış gösterdi ve 31 milyon 788 bin 619’a ulaştı. TÜİK verileri, Türkiye çapında motorlu kara taşıtları piyasasında hareketliliğin sürdüğünü işaret ediyor.

Bu veriler ışığında, Kahramanmaraş’taki araç sayısındaki artış hem kent ekonomisinin hem de ulaşım altyapısının dinamik bir şekilde büyümeye devam ettiğini ortaya koyuyor.