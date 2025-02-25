Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yurt genelindeki evlenme ve boşanma sayılarını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta 2024 yılında 8 bin 364 çift evlenirken, 2 bin 280 çift ise boşandı. Kahramanmaraş, 2024 yılında bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızının en yüksek olduğu 10 il sıralamasında binde 7,43 ile 5. sırada yer aldı. 2024 yılında gerçekleşen evliliklerin 341 tanesi akraba evliliği olarak kayıtlara geçti.

İlde 2023 yılında ise 7 bin 8 çift evlenirken, bin 846 çift boşanmıştı. Özellikle son yıllarda boşanma sebepleri arasında ekonomik sıkıntılar, iletişim problemleri ve sosyal uyumsuzlukların ön plana çıktığı görülüyor. Aile danışmanları ve uzmanlar, çiftlerin evliliklerini sürdürebilmeleri için sağlıklı iletişim ve psikolojik destek almalarının önemine dikkat çekiyor. Evlilik ve boşanma rakamları, sadece Kahramanmaraş’ta değil, Türkiye genelinde aile yapısındaki değişimi anlamak adına önemli veriler sunuyor.