Öğrencilerin yarıyıl tatillerini daha verimli geçirebilmeleri maksadıyla Millî Eğitim Bakanlığınca DYK kapsamında hizmete açık tutulması planlanan BİLSEM atölyeleri; robotik kodlama, modern fizik ve elektronik, dijital tasarım oyun ve inovasyon, akıl oyunları, görsel sanatlar, İngilizce, matematik uygulamaları, yazma ve yazarlık atölyeleri olmak üzere 32 farklı grupta etkinlikler gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, öğrencilerin yarıyıl tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla çalışmalarının devam ettiğini belirtti

“Bakanlığımızın talebi doğrultusunda BİLSEM atölyelerimizi, DYK kapsamında yarıyıl tatilinde öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. 2.Sınıftan 12.Sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin faydalanabileceği bu kurslarda öğrencilerimizin eğlenerek yeni kazanımlar edineceğini düşünüyoruz. Bu vesile ile öğrencilerimize daha anlamlı bir yarıyıl tatili diliyoruz.” diye konuştu.