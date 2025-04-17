Ekonomide serbest piyasa düzenine geçişin öncüsü olan Özal, Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme modeline geçişini sağladı. Türkiye’nin sorunlarına çözümcül yaklaşımı, Türk dünyası ile ilişkilerde köprü kurma çabaları ve Avrupa Birliği’ne tam üyelik başvurusu gibi politikaları, adını tarihe “Özalizm” kavramıyla yazdırdı.

17 Nisan 1993’te hayatını kaybeden Özal, reformist vizyonu ve cesur politikalarıyla Türk siyasi tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı. Merhum Turgut Özal bugün, ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

Öte yandan İstanbul Valiliğince, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 32. yılı dolayısıyla Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi.

Törende, Özal'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu.

Saygı duruşunun ardından İstanbul Müftüsü tarafından dua okunan törende, protokol üyeleri Özal ailesine taziyelerini iletti.