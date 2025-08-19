Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, 18’inci gününde de coşku ve heyecanla devam ediyor.

Her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikleriyle dikkat çeken fuar, KAFUM’da birbirinden ünlü isimleri de konuk etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, sosyal medyada “Türk Elon Musk” olarak tanınan Fatih Yakıcı da fuarı ziyaret etti.

Stantları tek tek gezen Yakıcı, lunapark alanına da giderek kentin tanıtımı adına çeşitli içerikler üretti.

Ziyaretleri sırasında değerlendirmelerde bulunan Yakıcı, “Fuar çok güzel bir fikir. Hem şehir için büyük bir kazanım hem de insanları bir araya getiren değerli bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, önümüzdeki günlerde de konserler, kültürel etkinlikler ve birbirinden renkli programlarla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.