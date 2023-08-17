Sanatçı Şahballı’nın Tedavi Gördüğü Hastanede Sağlık Durumunu İyi Olduğu Öğrenildi.

Afşin’de Otomobil Tırla Çarpıştı Afşin’de Otomobil Tırla Çarpıştı

Eserleriyle Vatandaşların Gönüllerine Giren Hilmi Şahballı Bu Süreçte Kendini Yalnız Bırakmayan Tüm Sevenlerine Selamlarını Yolladı.