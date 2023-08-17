Sanatçı Şahballı’nın Tedavi Gördüğü Hastanede Sağlık Durumunu İyi Olduğu Öğrenildi.

Eserleriyle Vatandaşların Gönüllerine Giren Hilmi Şahballı Bu Süreçte Kendini Yalnız Bırakmayan Tüm Sevenlerine Selamlarını Yolladı.