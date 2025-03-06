Türk Kızılay tarafından "Kalbimiz Bir, Soframız Bir" sloganıyla Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen kent iftarında konuşan Yılmaz, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı.



Türk Kızılay olarak depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, "Biz, Türk Kızılay ailesi olarak, bizler son güne kadar, sizler başınızı yastığa huzurla koyana kadar, sizlerin yanından ayrılmayacağız, sizlerin elini hiç bırakmayacağız. Bugünlerden hep birlikte, millet olarak daha güçlü çıkacağız inşallah." diye konuştu.

Kent iftarına Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, Türk Kızılay Kahramanmaraş İl Başkanlığı ekipleri ve gönüllüler, çocukların yüzlerini boyadı, oyun oynadı, pamuk şeker dağıttı