Kosova'nın kuzeyinde bir süredir artan gerilimin sıcak çatışmalara dönüşmesi, Avrupa'da Ukrayna'nın ardından yeni savaş endişelerine yol açtı. NATO, geçtiğimiz günlerde Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) takviye asker gönderileceğini duyurmuştu.

Balkanlarda Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilime ilişkin Türkiye'den kritik bir hamle geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun talebi üzerine bir komando taburunu ihtiyat birliği olarak Kosova'ya gönderiyor.

Görevlendirilen birlik, 4-5 Haziran tarihlerinde Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlasına intikal edecek.