Arjantin'de "Türk Mutfağı Haftası" nedeniyle farklı medeniyetlerden izler barındıran binlerce yıllık Türk mutfağının eşsiz zenginlikleri uluslararası etkinliklerle tanıtılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında 21-27 Mayıs tarihlerinde dünyanın farklı coğrafyalarında gastrodiplomasi faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Türk mutfağı haftası süresince akademik ve atölye çalışmalarını içeren pek çok etkinlik aracılığıyla Buenos Aires'in farklı noktalarında, Türk mutfağının zenginliklerinin tanıtılmasının yanı sıra televizyon programlarının da desteğiyle Türk mutfağı Arjantinlilerle buluştu.