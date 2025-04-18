Tahir Aydoğdu İnternet Korosu, 19 Nisan Cumartesi günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi Sezai Karakoç salonunda düzenleyeceği konserle Kahramanmaraşlı sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. “Bir Musiki Ressamı: Sadettin Kaynak Besteleri” temasıyla gerçekleştirilecek olan konser, Türk müziğinin unutulmaz eserlerini dinleyicilere sunacak.

Konser öncesinde Kahramanmaraş’a gelen koro üyeleri, şehrin güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini gezen sanatçılar, deprem sonrası moral vermek amacıyla şehre geldiklerini ifade ettiler.

Koro üyeleri, Kahramanmaraş’ın sıcak ve samimi atmosferinden etkilendiklerini dile getirerek, konserin hem sanat hem de dayanışma açısından anlamlı bir etkinlik olacağını belirttiler.

Sadettin Kaynak’ın eşsiz bestelerinin seslendirileceği konser, Türk müziği tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.