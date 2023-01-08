Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Ay boyunca tiyatro gösterisinden resim sergisine, konferanstan söyleşiye onlarca etkinlik gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Salı günü Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu’nun katılımıyla ‘Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz’ temalı konser düzenleyecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.00’da başlayacak. Münevver Çanlıca ve Mustafa Uzuner şefliğinde koro, Türk Sanat Müziği’nin en nadide eserlerini müzikseverler için seslendirecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.