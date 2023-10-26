Burada Beyaz Kartal Karakoç’un Hayatı Ve Yazıları Ele Alınarak Rahmet Ve Minnetle Anıldı.

Mesder Kahramanmaraş Edebiyat Ve Sanat Derneğinde Ki Anma Programı Ev Sahibi Mesder Başkanı Lütfi Bilir, “Bahaettin Karakoç Gibi Bir Değerin Burada Anılmasının Verdiği Mutluluğu Burada İfade Edemeyeceğim. Bizim İçin Çok Büyük Bir Değer “ Dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şube Başkanı Enver Çapar, “ Bahaettin Ağabeyimiz Ülkemizin Ve Türk Dünyasının Bir Değeriydi İfadelerine Yer Verdi.

Program İdarecisi Mehmet Yaşar Bahaettin Ağabeyimiz Kahramanmaraş’ Tan Bütün Türk Dünyasına Sesini Yetiren Büyük Bir Şair Ve Edebiyat Ustasıydı Dedi.

Dr. Mustafa Kök, Bugün Kahramanmaraş Şairler Şehri, Edebiyatın Başkenti Olarak Sıfatlarla Anılıyorsa Bunun Mimarlarının Başında Bahaettin Karakoç Gelir Dedi.

Celalettin Kurt Benim Esas Ustam Türk Şiirinin Çınarı Bahaettin Karakoç’tur “ Dedi.