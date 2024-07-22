Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde yürütülen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Aynı şekilde, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)