Dünyanın covid-19 ve Rusya Ukrayna savaşı sonrasında yaşadığı enerji ve gıda sorunu üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran bir firma, Afşin Elbistan ovasında bulunan yaklaşık 4.8 milyar ton linyit kömüründeki leonarditin Türk tarımının kimyasal gübre bağımlılığını yarı oranında azaltarak, ürün kalitesi ve veriminde de ayı oranda artış sağlayacağını kanıtladı.

Elbistan Belediye başkanı Mehmet Gürbüz’ü ziyaret eden firma koordinatörü emekli Tuğgeneral Kazım Dalkıran ile Araştırma Görevlisi Enver Baltaş, leonarditin Türk tarımı için yeni bir hikaye başlatacağını ve bu hikayenin de Elbistan’dan yazılacağını söyledi.

Yapılan araştırma sonuçlarını Belediye Başkanı Gürbüz ile paylaşan Baltaş: “Elbistan’da dünyanın en kaliteli Leonarditi bulunmakta, şu anda enerji olarak kullanılıyor ama biz bunu enerjiden ziyade tarımda daha etkili olacağını bildiğimiz için Elbistan'a üst kurduk diyebiliriz. Yani inşallah burada hem yetkilileri ikna etme konusunda mücadele veriyoruz, hem de buradaki değerin dünyaya mükemmel bir tarıma özellikle katkı sağlayacağını bildiğimiz için çalışmalara devam ediyoruz. Belediye başkanımıza bu konunun e kadar hayati bir öneme sahip olduğunu anlattık.

Leonardit 3 milyon yıl önce yer altında kalmış fosillerdir, yani linyit kömürünün bir önceki safhasıdır. Linyit kömürünün içerisinde bulunan organik madde değeri çok yüksek olduğu için tarım topraklarımıza girdiğinde, toprağın mekanizmasını gördüğümüzde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Toprakta yaşayan var olan mikro organizmaların besin kaynağı organik maddelerdir. Bunları beslemek için leonardit olmazsa olmazdır. Bunu toprağa verdiğimizde canlı organizmaları yaşatıyoruz ve bitkilerin toprağa verilen gübreleri rahat bir şekilde almasını sağlıyor. Bu da bitkinin gelişimini sağlıklı bir şekilde hızlandırıyor. Bu da bize hem erkencilik veriyor. Hem de meyve, sebze ve tahıl kalitesini artırıyor. Dünyada kıtlık senaryolarının yazıldığı şu günde ülkemizde leonardit kullanılarak verim artışı sağlanabilir. Bolluk sağlanabilir. İşte biz bu bolluk senaryosunu Elbistan’dan yazmak için buradayız. Ve ülkemizin tüm topraklarına yayacağız. Leonarditin doğru bir şekilde kullanılmasıyla kimyasal gübrelerin kullanımı yüzde 50 oranında azalacaktır. Verimde ise asgari yüzde 50 artış sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Araştırma sonuçlarının Elbistan ve ülke için heyecan verici olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tarımın geliştirilmesi ve kalkındırılması adına yapılan her girişimin arkasında olduklarını söyledi.

Dünyada yaşanan gelişmeler sonucunda enerji ve gıda sorununun baş gösterdiği bu günlerde tarımsal ürünlerde kalite ve verimin iki katına çıkarılıp, kimyasal gübre kullanımının azaltılmasının dünya tarımı adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Başkan Gürbüz: “Bütün dünyanın ekonomiyle ilgili daralma yaşadığı, özellikle enerji ve gıda sektörüyle ilgili sorunların had safhaya çıktığı gelişmeler dünyayı derinden etkiledi. Ülkeler tarım ve enerji sektörüyle ilgili yeni argümanlarını ortaya koymak zorunda kaldı. Bahsi geçen ürün 4.8. milyar ton kömür rezervi dünyanın en büyük 3.kömür rezervidir. Elbistan her zaman hep enlerle yani en yüksek, en değerli, en kaliteli ürünleriyle anılıyor. Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’in ifadesiyle, Elbistan Türkiye’nin enerji başkentidir. Dolayısıyla kömür rezervindeki bu kadar kaliteli ve katma değeri yüksek olan leonarditin, gidyanın tarımda da kullanılabiliyor olması bizim için ayrı bir mutluluk vesilesidir. Hem Elbistan ekonomisine, hem ülke ekonomisine, hem de dünyaya yeni bir ürün sunabiliyorsunuz. Araştırma sonuçları Elbistan’da da leonardit kullanılan tarım alanlarında ikinci ürün alınabilecek. Bu ürünü biz niçin önemsiyoruz, hem ürün kalitesini artırıyor, hem de ikinci ürünün ekilmesi ve yine verimli bir ürün alınmasına olanak sağlıyor. Çiftçimize yeni bir olanak sağlaması adına sevindirici bir durum. Kent ekonomisi ve ülke ekonomisi adına çok önemli bir üründür.

Firma koordinatörü emekli general Kazım Dalkıran da: “Ben geçmişte babamın çiftçilik yaptığı Elbistan'a, daha önce komutanlığım sürecinde tanıştığım Mehmet Gürbüz başkanım başkanlığında Elbistan'a gelmekten çok mutluyum. Burası Ceyhan’ın çıktığı yer olmakla beraber şimdi anladığımız kadarıyla dünyaya bereketin yayıldığı bir alan olacak. Bu konunun gündeme gelmesiyle beraber başkanımız her konuda desteklerini açıkladı. Ürün çalışmamız devam etmektedir. Leonardit sadece Elbistan ve Türkiye’de değil yakın zamanda tüm dünyada kullanılmaya başlanacaktır. Akdeniz üniversitesinde denemeleri yapıldı. İnşallah hayırlara vesile olacak çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.