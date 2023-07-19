Ünye Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen "22. Ünye Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Festival çerçevesinde, "12 yaş üstü" 14 ikiz ve "12 yaş altı" kategorisinde 28 ikiz olmak üzere 42 ikizin katıldığı "Türkiye 7. En Benzer İkizler Yarışması" da gerçekleştirildi.

Yarışmada, "12 yaş üstü" kategorisinde 20 yaşındaki Nagihan ve Neslihan Bol, "12 yaş altı" kategorisinde ise 8 yaşındaki Ecrin ve Ceylin Su, jüri üyeleri tarafından 1. seçildi.

Protokol üyeleri, yarışmada dereceye girenlere ödül ve madalyalarını verdi.