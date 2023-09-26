Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasına göre, bu yıl eylül ayına kadar Türkiye'yi 33 milyon 426 bin 940 yabancı ve 3 milyon 327 bin 206 yurt dışı ikametli vatandaş ziyaret etti.

8 aylık süreçte Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,95 artış yaşandı.

Bu dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçen yılın aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 44,84 artış ve 4 milyon 351 bin 254 kişiyle birinci, Almanya yüzde 6,03 artış ve 4 milyon 82 bin 994 kişiyle ikinci, İngiltere ise yüzde 12,36 artış ve 2 milyon 652 bin 188 kişiyle üçüncü oldu. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.