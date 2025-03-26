Hukukun üstünlüğüne, mahkemelerin hür ve bağımsız olarak karar verdiğine, medyanın da halkın haber alma hakkı doğrultusunda olayları nesnel biçimde haberleştirip vermekle vazifeli olduğuna, bunu yapan herhangi bir medya kuruluşunun CHP parti stratejisine kampanyasına uygun yayın yapmadı diye suçlanamayacağına, bunun basın özgürlüğüne müdahale olduğuna, linçlemek boykot etmek gibi kararların ülke yönetmeye talip bir siyasi parti için siciline geçecek denli anti demokratik bir tutum olduğunu düşünüyoruz.

Bu tür açıklamalar, söz konusu medya kuruluşlarında çalışan binlerce gazeteci, muhabir ve basın emekçisini doğrudan etkilemekte, onların iş güvencesini tehlikeye atmaktadır. Medya organlarının ekonomik olarak zor duruma düşmesi, kaçınılmaz olarak işten çıkarmalara yol açacaktır. “Medya kuruluşları herşeyden önce hakikat mücadelesini yaşam boyu bir ilke haline getirmiş medya emekçikerinin özverili çabaları ile ayakta durur. Medyayı sonuçlarını düşünmeden hedef almak, antidemokratik baskılarla belli bir yönde yayın yapmasını sağlamaya çalışmak en başta medya emekçilerinin emeğine saygısızlıktır”

Öte yandan, bu tür söylemler, demokratik toplumların temel taşlarından biri olan basın özgürlüğüne zarar vermektedir. Anayasamızın ilgili maddesi açıkça belirtmektedir: “Basın hürdür, sansür edilemez.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk de basın özgürlüğünün önemini vurgulamış ve “Basın özgürlüğünden doğan sorunları yine basın çözecektir.” ifadeleriyle basının kendi iç dinamikleriyle gelişmesi gerektiğini belirtmiştir.

Bu bağlamda, medya kuruluşlarını ve çalışanlarını hedef gösteren açıklamaların son derece sakıncalı olduğunu vurgulamak isteriz. Özellikle bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilere yönelik sert üslup ve olumsuz tavır, kabul edilemez bir yaklaşımdır. Bu tür söylemler, medya mensuplarını zor durumda bırakacak ve olası bir saldırı veya tehdit durumunda, sorumluluğu büyük olacaktır.

Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu olarak, Sayın Özgür Özel’i sağduyuya davet ediyor, basın özgürlüğünü ve medya emekçilerinin haklarını koruma yönünde daha hassas bir tutum sergilemeye çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu

TÜRKİYE BASIN FEDERASYONU (TÜBAF) YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

1- Yavuz Donat- Sabah Gazetesi Yazarı

2- Osman Ateşli- Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni

3- Emin Pazarcı- Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi

4- Fadime Özkan- Star Gazetesi Ankara Temsilcisi

5- Ekrem Kızıltaş- Takvim Gazetesi Yazarı

6- Mehmet Acet- Kanal 7 Medya Grubu Ankara Temsilcisi

7- Rahim Er- Türkiye Gazetesi Yazarı

8- İhsan Aktaş- Araştırmacı- Gazeteci

9- Murat Alan- Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

10- Fazlı Şahan- Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü

11- Serkan Fıçıcı- Akşam Gazetesi İnternet Genel Yayın Yönetmeni

12- Başak Şengül- TV100 Program yapımcısı

13- Taha Dağlı- Global tv Genel Yayın Yönetmeni

14- Hakkı Öcal- Milliyet Gazetesi Yazarı

15- Fevzi Çakır- Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi

16- Abdülkadir Selvi- Hürriyet Gazetesi Yazarı

17- Zafer Şahin- Kanal D Ankara Temsilcisi

18- Melik Yiğitel- Türkmedya Ankara Temsilcisi

19- Hacı Yakışıklı- Gazeteci

20- Yeliz Tercanlı- Beyaztv Genel Koordinatörü

21- Mücahit Eker- TRT Haber Kanal Koordinatörü

22- Bedia Teymur- Haberler

23- Adem Metan- Dijital İçerik Üreticisi

24- Ebru Balıkçı- Lider Haber Ankara Temsilcisi

25- Doç Dr. İsmail Çağlar

26- Prof. Dr. Zakir Avşar