Çorum'dan Erzurum'a, Bolu'dan Gaziantep'e kadar pek çok yerde kartpostallık manzaralar oluşurken, hava sıcaklıklarında şiddetli düşüşler yaşandı.

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Ören Yeri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Dini, askeri ve ekonomik açıdan döneminin önemli yerleşim yerlerinden olduğu belirtilen Şapinuva, ziyaretçilerini yaklaşık 3 bin 500 yıllık tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi. Kar yağışının ardından beyaza bürünen D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, dronla görüntülendi.

Kar yağışı, kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile şehrin yüksek kesimlerinde 3 gün boyunca aralıklarla etkili oldu.

Erzurum'daki kent merkezleri ve tarihi yapılar etkili olan kar yağışıyla kaplandı.

Erzurum'da sabahın erken saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kent merkezindeki tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi ile caddeler ve sokaklar bembeyaz oldu.

Gaziantep’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Zaman zaman şiddetlenen kar yağışı trafiği de etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü kentte kar yağışı hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji, pazartesi gününden itibaren Akdeniz’in doğusunda da kar yağışı bekleniyor.