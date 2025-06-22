Türkiye - Brezilya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
2025 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin İstanbul’da düzenlenen 2. haftası, bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 19:30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Türkiye - Brezilya karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı yayınla voleybolseverlerle buluşacak.
Filenin Sultanları Kadrosu (2025)
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Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
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Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
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Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
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Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
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Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
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Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
Eda Erdem Neden Kadroda Yok?
Takım kaptanı Eda Erdem, bu etapta yer almıyor. Başantrenör Daniele Santarelli, tecrübeli oyuncunun dinlenme ihtiyacı nedeniyle İstanbul etabında kadroya dahil edilmediğini açıkladı. Eda Erdem’in, yaz sonunda düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası kadrosunda yer alması bekleniyor.
Türkiye'nin VNL 2025 Maç Takvimi (3. Hafta)
Filenin Sultanları, İstanbul etabının ardından Hollanda'ya giderek 3. hafta maçlarına çıkacak. İşte 3. hafta maç programı:
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9 Temmuz 2025 - 21:30 | Hollanda - Türkiye
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11 Temmuz 2025 - 21:30 | Çekya - Türkiye
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12 Temmuz 2025 - 20:00 | Türkiye - İtalya
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13 Temmuz 2025 - 21:00 | Sırbistan - Türkiye
Milletler Ligi'nde Final Hedefi
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 VNL'de final etabına katılmak için puan sıralamasında ilk 8 içinde yer almayı hedefliyor. İlk 7 maçtan galibiyetle ayrılan Türkiye, Brezilya karşısında da kazanarak 8'de 8 yapmak istiyor.
Türkiye - Brezilya Voleybol Maçı Canlı İzle Ekranı
Türkiye - Brezilya voleybol maçını canlı izlemek isteyenler, TRT Spor ekranlarından ya da TRT’nin dijital platformları üzerinden karşılaşmayı takip edebilir.