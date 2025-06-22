Türkiye - Brezilya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

2025 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin İstanbul’da düzenlenen 2. haftası, bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 19:30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Türkiye - Brezilya karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı yayınla voleybolseverlerle buluşacak.

Filenin Sultanları Kadrosu (2025)

Pasörler : Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı : Melissa Vargas

Smaçörler : Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular : Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar : Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın Filenin Sultanları'nın 7'de 7 yaptı! Türkiye - Güney Kore maç sonucu: 3-0 İçeriği Görüntüle

Eda Erdem Neden Kadroda Yok?

Takım kaptanı Eda Erdem, bu etapta yer almıyor. Başantrenör Daniele Santarelli, tecrübeli oyuncunun dinlenme ihtiyacı nedeniyle İstanbul etabında kadroya dahil edilmediğini açıkladı. Eda Erdem’in, yaz sonunda düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası kadrosunda yer alması bekleniyor.

Türkiye'nin VNL 2025 Maç Takvimi (3. Hafta)

Filenin Sultanları, İstanbul etabının ardından Hollanda'ya giderek 3. hafta maçlarına çıkacak. İşte 3. hafta maç programı:

9 Temmuz 2025 - 21:30 | Hollanda - Türkiye

11 Temmuz 2025 - 21:30 | Çekya - Türkiye

12 Temmuz 2025 - 20:00 | Türkiye - İtalya

13 Temmuz 2025 - 21:00 | Sırbistan - Türkiye

Milletler Ligi'nde Final Hedefi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 VNL'de final etabına katılmak için puan sıralamasında ilk 8 içinde yer almayı hedefliyor. İlk 7 maçtan galibiyetle ayrılan Türkiye, Brezilya karşısında da kazanarak 8'de 8 yapmak istiyor.

Türkiye - Brezilya Voleybol Maçı Canlı İzle Ekranı

Türkiye - Brezilya voleybol maçını canlı izlemek isteyenler, TRT Spor ekranlarından ya da TRT’nin dijital platformları üzerinden karşılaşmayı takip edebilir.