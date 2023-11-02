Son olarak Cibaliye Mülteci Kampı'nı vuran Siyonistler, dün ikinci kez kampı hedef aldı. İsrail Ordu Sözcüsü canlı yayında yaptığı açıklamada katliamı itiraf ederken "Kampı biz vurduk" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın gece yarısı yaptığı açıklama İsrail'in barbarlığını bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail ordusunun son 2 gündür yoğun saldırılarda bulunduğu Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'nda ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan Türkiye, Hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'na 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıkların yapıldığını duyurdu.

