Çalıştay da güreşlerin yapılacağı er meydanı, saha düzeni, düzenlenecek ulusal ve uluslararası şampiyonalar, hakem ve cazgırların görevleri ile okul sporları gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalıştay da açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur “Çalıştayımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum” sözlerine yer verdi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise "Artık geleneksel güreşlerde her şey çok daha farklı olacak Burada çok seslilik olacak. Herkesin sesini dinleyeceğiz." dedi.

Programa Başkan Türkiş’in yanı sıra Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, güreş festivali düzenleyen il – ilçelerin kaymakamları ve belediye başkanları, şampiyon güreşçiler ile ilgililer katıldı.