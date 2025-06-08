A Milli Takım'ın ABD'deki kampında ay yıldızlılar, ABD ile karşılaştı.

ABD maça McGlynn'in golüyle başladı. Milli Takım, 25'te Arda Güler, 27'de Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle mücadeleyi kazandı.

İkinci yarı oyuna giren Mustafa Eskihellaç ilk kez milli takım forması giydi.

İLK 11'LER

ABD: Freese, Robinson, Richards, Freeman, Arfsten, McGlynn, Cardoso, Luna, Tillman, De La Torre, Agyemang

Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız

ABD 1-2 TÜRKİYE

ABD, 1. dakikada öne geçti. Sağ kanattan içe kat ederek çaprazdan açısını düzelten McGlynn'in ceza sahası dışından sol ayak içiyle yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

19. dakikada A Milli Takım'ın atağında ceza sahası sol çaprazından Kenan Yıldız'ın penaltı noktasına çevirdiği pasta gelişine vuran Arda Güler'in şutunda top, üstten auta gitti.

23. dakikada ceza sahası dışından Orkun Kökçü'nün sert şutunda kaleci Freese meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

25. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberliği yakaladı. ABD takımı savunmadan çıkarken Cardoso'nun kendi ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Arda Güler'in dizine çarptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlak Freese'yi geçtikten sonra uzak kale direğine de çarparak filelere gitti: 1-1.

27. dakikada Türkiye öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Eren Elmalı'nın ceza sahasına çevirdiği top arka direğe açıldı. Atağın devamında ceza sahası sağ çaprazından Oğuz Aydın'ın şutunda meşin yuvarlağı ABD savunması uzaklaştıramadı. Altıpasın önünde oluşan karambolde topa düzgün vuruş yapan Kerem Aktürkoğlu, sol köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

A Milli Takım, ilk yarı sonunda soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarının başında ABD'de Robinson ve Cardoso'nun yerine McKenzie ve Adams oyuna gşrdşç

65' ABD'de McGlynn, Luna ve Arfsten'in yerine Sullivan, Harriel ve Wright oyuna girdi.

66' Milli Takım'da Orkun ve Oğuz'un yerine Kaan Ayhan ve Barış Alper oyuna girdi.

74' ABD'de Agyemang'ın yerine White girdi.

76' Milli Takım'da Eren, Çağlar ve Kenan'ın yerine, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Kahveci oyuna girdi.

Maç sona erdi.