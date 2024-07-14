Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi’nin yeni hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı, Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ve özel gereksinimli vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Görgel, "Engelli kardeşlerimizin hayatını daha kolaylaştırmak ve konforlu hale getirmek, toplumla olan irtibatını daha sağlamlaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Program sonrasında Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Dr. Tuba Köksal, yeni hizmet binasının açılışıyla ilgili düşüncelerini paylaşarak, engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı.