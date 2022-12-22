Bakan Akar, Yunanistan'ın NATO görevi yapan Türk uçaklarına radar kilidi atmasına ilişkin, "Bu düşmanca tavır Yunanistan'ın NATO’nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir." dedi.

"Son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında NATO görevi yapan, hem de silahsız olarak, uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır. Gerekli karşılık uçaklarımız tarafından verilmiştir. Bu düşmanca tavır Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. Beklentimiz Yunan siyasilerin iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, sağduyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları, buna gayret göstermeleri ve problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmalarıdır.