A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını Gürcistan ile yapacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek.

BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynayacağı maçta Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.

Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Shengelia, Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze, Mikautadze, Kvaratskhelia