Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başladı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla yurt dışında yaşayan Türk seçmen de yeniden sandığa gidiyor.

Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurt dışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu.

Yurt dışında oy verme işlemleri başladı, 24 Mayıs'ta tamamlanacak.

Gümrük kapılarında ise 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verilebilecek.

GAZİANTEP HAVA SAHASINDA TANIMLANAMAYAN CİSİM TESPİT EDİLDİ

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine gece yarısından bu yana Gaziantep Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı uçuşlar gerçekleştirilemiyor. Gaziantep Havalimanı'na inmesi planlanan bazı uçaklar Adana ve Şanlıurfa Havalimanı'na yönlendirildi.