90 Takım Kupada Mücadele Edecek

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Bu yıl kupada 90 takım mücadele edecek ve ilk eleme turunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Temsilcilerinin Rakipleri Belli Oldu

Kura çekimi sonucunda Kahramanmaraş’ın iki temsilcisinin rakipleri belli oldu.

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor , Kilis Belediyespor ile eşleşti.

Kahramanmaraşspor ise Osmaniyespor ile karşılaşacak.

İlk Tur Maçları Eylül Başında

Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçları 2-3-4 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Kazanan takımlar bir üst tura yükselerek kupadaki yoluna devam edecek.

Türkiye Kupası Heyecanı Başlıyor

Türkiye’nin dört bir yanından kulüplerin katıldığı Ziraat Türkiye Kupası, futbolseverlere büyük heyecan yaşatmaya hazırlanıyor. İlk eleme turunda sürpriz sonuçların çıkması bekleniyor.