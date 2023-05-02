İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen özgün havacılık platformları gövde gösterisi yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan merkez yerleşkesinde ismi KAAN olarak açıklanan Milli Muharip Uçak, HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 için "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı" düzenlendi.

Programda, ATAK, GÖKBEY ve T70 helikopterleri, temel eğitim uçağı HÜRKUŞ uçuş gösterisi gerçekleştirdi. HÜRJET ve Milli Muharip Uçak taksi yaparak tören alanına geldi. Pilotlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kask ve peç takdim etti. Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ı imzaladı.

Tören alanında ayrıca insansız hava araçları ANKA ve AKSUNGUR, T70 ve ATAK helikopterleri, Özgür Projesi kapsamında modernize edilen F-16 uçağı sergilendi.

"Geri kalmışlık sona erdi"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, havacılıkta yıllarca içeriden engellemeler, dışarıdan ambargolarla maruz bırakılan geri kalmışlığın, özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği ve güçlü himayesiyle sona erdiğini söyledi.

Öncesinde sadece yabancılarla ortak üretim programlarıyla yer alınan, parça üretimleriyle ilerlemeye çalışılan ancak milli ve özgün tasarım geliştirmelerinin başarılamadığı bir havacılık sektörü olduğuna işaret eden Demir, şöyle konuştu:

"Verdiğiniz bu güçlü destek hem vakıf şirketlerimiz hem özel sektörün önünü açmıştır. İlk milli hava aracımız Bayraktar Mini İHA'nın 2007’de envantere girmesinin ardından geçen sadece 15 yılda, Bayraktar TB2, ANKA, AKINCI, AKSUNGUR başta olmak üzere, güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu her tip ve özellikte İHA, SİHA, TİHA ve dronlar milli savunma sanayimiz tarafından tasarlanmış, geliştirilmiş ve üretilmiştir. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağımız ile de bu alanda artık dünyanın zirvesinde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Bugün KIZILELMA'dan farklı görevler üstlenecek bir başka insansız savaş uçağımız ANKA-3’ün motor çalıştırması ve ilk yürüyüşünü yapmasıyla bu alandaki varlığımızı zenginleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde ANKA-3’ü de uçuracağız. Herkesin hayali olan kendi savaş uçağımızı yapmak da Cumhurbaşkanı'mızın arkamızda sonuna kadar durmasıyla bu tesislerde kendi mühendislerimize nasip oldu."

Türkiye'nin ilk insanlı süpersonik jet uçağı HÜRJET'in de bu tesislerde mühendislerin emeğiyle üretilip uçurulduğunu belirten Demir, ATAK helikopterinin envantere girişi ve GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin geliştirilmesinin, bu alanda Türkiye'yi az sayıda ülkenin ulaştığı bir seviyeye getirdiğini vurguladı.

Demir, bu başarıda emeği olan herkesi canıgönülden kutladığını dile getirerek, "Türk savunma sanayisi olarak liderliğini en güçlü şekilde gösteren, sonsuz desteklerini arkamızda her zaman hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyor, dev projelerimizin tamamlanışının ve yeni dev projelerimizin başlangıcının da zatıalilerinin liderliğinde gerçekleşeceğine olan inancımızla 'Türkiye Yüzyılı'nı istikbalin yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Açık denizlere bundan sonra çok daha iyi uçacağız"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, programda yaptığı konuşmada, son 4 yılda çok çalıştıklarını ve "Türkiye Yüzyılı" için 5 ürün hazırladıklarını söyledi.