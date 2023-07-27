Alevlerin yükseldiği Beydağı Sahil Milli Parkı'nın sarp ve kayalık olması ve orman yolunun bulunmaması, çalışmaları zorlaştırıyor.

Alevlerin büyümesine "spot atma" yani, yanan parçanın rüzgar etkisiyle farklı yere sıçraması da etkili oluyor.

Yangında şu ana kadar yaklaşık 200 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Hava karardıktan sonra gece görüşlü helikopterle yapılan müdahale, günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer hava araçlarının da katılımıyla devam etti.

Kemer'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, bir yangın haberi de İzmir'den geldi.

Kentin Ödemiş ilçesinde başlayan yangının ardından Kınık ve Torbalı ilçelerinde de ormanlık alanda yangın çıktı.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından yangınlar kontrol altına alındı

Çanakkale’nin merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarında çıkan orman yangını 2’nci gününde devam ediyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

