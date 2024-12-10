16 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu’nda, 132 oy alarak başkan seçilen Atilla Güler, Kahramanmaraş’tan seçkin isimleri federasyonun yönetim ve diğer kurullarında görevlendirdi. İlk atama, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’ın federasyon yönetim kuruluna alınmasıyla gerçekleşmişti.



Yeni atamalarla birlikte federasyonun farklı birimlerinde görev alacak 7 isim ve görevlerini açıkladı. Buna göre;



• Hacı Veli Kalmış: Eğitim Kurulu Başkanı,

• Abdulkadir Aslansoy: Bilişim Kurulu Başkanı,

• Prof. Dr. Ökkeş Alparslan Gençay: Eğitim Kurulu Üyesi,

• Hüseyin Fedakar: İletişim Basın Yayın Kurulu Üyesi,

• Hasan Fedakar: İletişim Basın Yayın Kurulu Üyesi,

• Muhammed Hanifi Darendeli: Organizasyon Kurulu Üyesi,

• Mehmet Açıkel: Organizasyon Kurulu Üyesi



Olarak belirlendi.

Kahramanmaraş’tan seçilen bu isimlerin, federasyonun çalışmalarına büyük katkı sağlaması bekleniyor.