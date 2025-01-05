Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi`nde buluştu.

Soğuk hava koşullarına rağmen binlerce kişi, şehitler için dualar ederek Türk bayraklarıyla Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na yürüdü.

Etkinliğe siyasetçiler, bürokratlar ve vatandaşlar katılırken, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.