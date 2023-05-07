Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye getirilen Ukraynalı çocuklar, bir yıldır ülkede misafir ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın girişimleriyle geçen yıl marttan itibaren Ukrayna'dan taliye edilen çocuklar, başta Antalya olmak üzere farklı kentlere yerleştirildi. Büyük bir bölümü yetimhaneden gelen çocuklar, bir yıldır çeşitli etkinliklerle savaşın travmalarını atlatmaya çalışıyor.

Bir yandan eğitimlerini Türkiye'de devam ettiren savaş mağduru çocuklar, bir yandan da çeşitli sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerde sağlanan imkanlarla yeteneklerini geliştiriyorlar.