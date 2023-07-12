Ülkemizin Sigorta Sektöründe Lider Şirketi Olan Türkiye Sigorta A.Ş 6 Şubat’ta Yaşanan ve binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz hem maddi hem de manevi olarak Türkiye’yi Derinden Etkileyen Deprem Felaketi Sonrası Yaşanan Mağduriyetlerinin Giderilmesi İçin 6 Şubat’tan Bu Yana Kent Genelindeki Özverili Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor.

Yaşanan Depremin İlk Günlerinde Kente Gelen ve sonraki süreçlerde de Kahramanmaraş halkını yalnız bırakmayan Sigortacılık Sektörünün Başarılı İsimlerinden Biri Olan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Aynı Zamanda Türkiye Sigorta A.Ş Genel Müdürü Atilla Benli Sorunlara Hızlı Bir Şekilde Aksiyon Alarak İlk Günden Bu Yana Gerçekleştirdikleri Çalışmalar Kapsamında TÜRKİYE SİGORTA A.Ş OLARAK Kent Genelinde Yaklaşık 2 Milyar Tl’yi Aşkın Ödeme Gerçekleştirdi.

Türkiye Sigorta Kahramanmaraş Acentesi Beşen Sigortacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beşen Yaraların Sarılması Adına Hızlı Çözümlerle Mağduriyetlerin Giderilmesini Sağlayan Ve Her Konuda Kendilerine Desteklerini Esirgemeyen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Aynı Zamanda Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli’ye ve şirket yöneticilerine Teşekkür ederek Bu Zorlu Süreci Omuz Omuza Atlatacaklarının Altını Bir Kez Daha Çizdi.



