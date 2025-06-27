Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) öncülüğünde, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir organizasyon daha hayata geçirildi.

“Kahramanmaraş-Suriye Bölgesel Ekonomik İşbirliği ve Yatırım Zirvesi”, Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nın fuaye alanında yoğun katılımla düzenlendi. Zirvede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının artırılması ve ticari bağların güçlendirilmesi hedeflendi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, bu tür buluşmaların sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal iş birliklerini de güçlendireceğini belirtti.

Başkan Buluntu, “Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin yeniden canlanması için bu toplantılar stratejik bir rol oynuyor. Kahramanmaraş, sınır ticaretinde ve bölgesel ekonomik kalkınmada lokomotif şehirlerden biri olma yolunda ilerliyor,” ifadelerini kullandı.