Üniversitede ders sırasında kahreden olay!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ) kahreden bir olay meydana geldi. Öğretim üyesi Murat Gök, sınıfta ders anlatırken kalp krizi geçirdi. Gök’ün kalp krizi geçirdiğini fark eden öğrenciler hızla kalp masajı yapmaya başladı. Haber verilmesinin ardından ilk müdahaleden sonra ekiplerin hastaneye kaldırdığı Gök, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök (44), sınıfta ders anlattığı sırada kalp krizi geçirdi. Gök’ün kalp krizi geçirdiğini fark eden öğrenciler kalp masajı yapmaya başladı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Öğrenciler tarafından haber verilmesi üzere fakülteye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat Gök, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.
BAHAR ŞENLİKLERİ İPTAL EDİLDİ
OKÜ senatosunca yayımlanan taziye mesajında, Gök’ün ani bir rahatsızlık sonucu vefat etmesi nedeniyle bahar şenliklerinin kalan programlarının iptal edildiği belirtilerek, "Gök’ün kederli ailesine, öğrencilerine ve üniversitemiz çalışanlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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