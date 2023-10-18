İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hastane katliamına dikkat çekerek Türkiye'nin 3 gün ulusal yas ilan edeceğini açıkladı.

''Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 gün ulusal yas ilan edilecektir. Bu büyük milletimizin Filistin'deki mazlum çocuk masumlarla dayanışmasının kalbimiz ile onlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır. İsrail güvenlik güçleri tüm insani değerleri katletmektedir. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 3 günlük bir yas milletimizin bu mazlumlarım acısıyla dayanışması çerçevesinde yürürlüğe girecektir. Günlerdir sivillerin öldürülmesi karşısında uluslararası kurumların nasıl sessiz kaldığını hep beraber görüyoruz.